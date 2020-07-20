Северобайкальск, Бурятия, , 09:40 — REGNUM В городе Северобайкальск в Бурятии на две недели приостановлена работа заведений общественного питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в кафе и ресторанах города не соблюдаются эпидемиологические требования.

По словам главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, на сегодня здесь зарегистрировано 217 случаев заражения SARS-CoV-2, а показатели на душу населения в 2,5 раза выше средних значений по республике.

«Рост заболеваемости в Северобайкальске отмечается с начала июля. За прошедшие три недели число инфицированных выросло в 2,6 раза. При этом установлены факты проведения массовых мероприятий в организациях общественного питания», — отметил санврач.

Так, в местных кафе прошли две свадьбы и юбилей с более чем полутора сотнями гостей. По этим фактам начаты проверки.

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