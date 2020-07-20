Тамбов, , 09:40 — REGNUM 42 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.

«42 новых случаев сегодня. Из них: 16 мужчин, 24 женщины, 2 детей (девочки 1 год и 5 лет). Возраст заболевших от 20 до 88 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего в регионе за период с 17 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5566 пациентов, 4459 выздоровели, скончался 31 человек. В больницах региона с диагнозом «пневмония» на 20 июля остаются 212 пациентов.