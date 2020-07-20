Москва, , 09:37 — REGNUM Сведения о 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN оказались в открытом доступе, сообщает израильская компания vpnMentor, которая специализируется на кибербезопасности.

Эксперты предупредили о том, что адреса электронной почты, пароли, IP-адреса, домашние адреса и другие данные пользователей находятся на открытом сервере. Это информация о людях, подключавшихся к сетям UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

Сведения о тысячах российских пользователей могут быть среди этих данных, пишет «Коммерсантъ». Эксперты пояснили изданию, что скомпрометированными сервисами пользуются те, кто плохо разбирается в технических вопросах.

Дело в том, что через бесплатные приложения VPN пользователи хотят зарегистрировать в игре несколько учетных записей или накрутить голоса. Однако в таком случае уровень анонимности и защищенности сетевого трафика минимален.

«Утечка выявляет опасную проблему, которая касается почти любых подобных приложений: разработчики обещают, но не гарантируют безопасность», — отметил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.