Москва, , 09:36 — REGNUM Специалисты Черноморского флота ВМС России приступили к слежению за эсминцем «Портер» ВМС США, сообщили 20 июля в Национальном центре управления обороной России.

Американский корабль зашел в акваторию Черного моря 19 июля в 19:45 мск. Силы и средства Черноморского флота следят за действиями эсминца, сообщили в центре.

Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины. В учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих их восьми стран.

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