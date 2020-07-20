Москва, , 09:29 — REGNUM Погода в Москве 20 июля ожидается немного ниже климатической нормы, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, генерирующего массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, из-за чего температурный фон останется на два градуса ниже положенной климатической нормы», — говорится в информации.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха поднимется до 23 градусов, в Подмосковье — до 24 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с, при грозе ветер станет порывистым.