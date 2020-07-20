Сочи, Краснодарский край, , 09:26 — REGNUM Жара до 37 градусов прогнозируется на территории Сочи 20 июля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Синоптики предупреждают, что 20 июля на территории города ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 37 градусов выше нуля», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о повышении пожарной опасности в связи с сильной жарой. На 09:00 20 июля в Краснодарском крае пятый класс пожарной опасности действует в трёх муниципальных образованиях, четвёртый — в девяти. Всего с начала 2020 года на территории края зарегистрировано 104 природных пожара.

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