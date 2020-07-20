Нур-Султан, , 09:25 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 71 838, сообщили 20 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число случаев обнаружено в Атырауской области — 9187, Алма-Ате — 9143, Нур-Султане — 8371, Карагандинской области — 7058 и Чимкенте — 4453. Выздоровел 43 401 человек, скончались 375 пациентов.

Напомним, с 1 августа министерство здравоохранения Казахстана будет учитывать случаи внебольничной пневмонии в статистике по коронавирусу. В республике наблюдается вспышка пневмонии с симптомами COVID-19. Однако тесты на коронавирус у таких пациентов не показывают положительного результата.

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