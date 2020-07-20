Москва, , 09:24 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 25 млн. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 259 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся свыше 272 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова рассказала, что ещё 379 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за истекшие сутки.