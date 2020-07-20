Чита, , 09:21 — REGNUM В связи с улучшением обстановки с распространением коронавируса власти Забайкальского края сочли возможным разрешить работу организаций дополнительного образования для детей, центров психолого-педагогической, медицинской социальной помощи, языковых и автошкол. Ранее они могли работать только в дистанционном формате.

«Надеемся, что совсем скоро вернёмся к обычной жизни, к той, что была до пандемии», — отметил зампред правительства края Александр Бардалеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Коэффициент распространения инфекции снизился до минимального за все время — 0,6.

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