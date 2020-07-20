Благовещенск, , 09:21 — REGNUM В Амурской области подведены итоги первого дня сдачи ЕГЭ по русскому языку. 6 июля с экзаменом на 100 баллов справились семь выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На «отлично» ЕГЭ по русскому языку сдали школьники из Благовещенска, Белогорска, Шимановска, Серышево и Ромненского района.

Экзамен по русскому языку в области проходил в два дня — 6 и 7 июля. Такое решение организаторы приняли для обеспечения всех мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так как русский язык является самым популярным предметов, большой поток выпускников было решено разделить на два дня.

Организаторы отметили, что средний показатель по области по итогам первого дня ЕГЭ по русскому языку увеличился на три балла в сравнении с 2019 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в понедельник, 20 июля, состоялись ЕГЭ по иностранным языкам и биологии. Экзамены прошли в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.