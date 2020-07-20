Вашингтон, , 09:20 — REGNUM В России топ-менеджерам компаний и правительственным чиновникам разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вакцина от коронавируса была предоставлена уже в апреле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников программы.

По словам одного из собеседников издания, всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. Собеседник издания добавил, что это решили не афишировать, чтобы избежать наплыва потенциальных желающих.

По какому именно принципу распределялась вакцина, непонятно, пишет Bloomberg. Участие в программе якобы было бесплатным, а привитые подписывали бумаги, что знают о возможных рисках. При этом были и те, кто отказывался от участия в программе.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете в середине июня. Также испытание проводилось на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

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