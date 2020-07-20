Брюссель, , 09:20 — REGNUM За минувшую неделю на территории Бельгии был отмечен рост выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 57%. Об этом 20 июля рассказали в национальном институте по вопросам здравоохранения Sciensano.

По данным представителей института, если на 13 июля, понедельник прошлой недели, в среднем по стране выявляли по 93 новых заразившихся SARS-CoV-2, то на сегодняшний день их выявляется в среднем по 146 человек (18 июля выявили 189 заразившихся, 19 июля — 241).

При этом также за минувшую неделе в стране зафиксировано небольшое увеличение по среднему числу госпитализированных с COVID-19 и по числу летальных исходов от нового заболевания.

В связи с этим власти Бельгии приняли решение отложить очередной этап смягчения ограничительных мер карантинной безопасности, однако пока не считают нужным возвращаться к жестким мерам карантина. Гражданам напоминается о необходимости ношения защитных масок и снова рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию и стараться максимально ограничивать круг своего общения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Бельгии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет свыше 63,5 тыс. при более 9,8 тыс. летальных исходов от COVID-19.