Москва, , 09:15 — REGNUM Ещё 379 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Всего количество москвичей, которые вылечились от коронавирусной инфекции, достигло 170 918.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Индии за последние сутки было выявлено 40 425 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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