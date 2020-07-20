Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве начались работы по благоустройству, приостановленные из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил 20 июля вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

По его данным, ведётся благоустройство нескольких участков — в Дорогомилово, между Большими Каменщиками и метро «Коломенское», прилегающей территории к Триумфальной арке. Также продолжатся работы в Даевом и Ананьевском переулках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве приостановили работы по благоустройству территорий из-за распространения коронавируса. Ранее в столице возобновили плановый ремонт многоквартирных домов.