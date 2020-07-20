Байконур, Казахстан, , 09:02 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведена в вертикальное положение на стартовый комплекс площадки №31 на космодроме Байконур, сообщили 20 июля в пресс-службе Роскосмоса.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо и газы общей массой 600 кг, а также более 1,5 тонны оборудования.

Старт ракеты-носителя с космическим кораблем запланирован на 23 июля на 17:26 мск. Стыковка космического корабля с российским сегментом МКС состоится в 20:48 мск. Корабль доставит 420 литров воды, продукты питания, одежду, медикаменты и другие необходимые материалы и оборудование.

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