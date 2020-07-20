Уфа, , 08:54 — REGNUM Текущий режим, который введен для недопущения распространения коронавируса, сохраняется в Башкирии. Об этом 20 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, коронавирус никуда не исчез, хоть и фиксируется снижение количества смертей пациентов с COVID-19. При этом в Башкирии фиксируются каждый день несколько десятков инфицированных граждан.

В связи с этим глава региона, учитывая требования Роспотребнадзора, предложил сохранить текущий режим. При этом от отметил, что масочный режим в республике практически не соблюдается гражданам. Поэтому он предложил подумать, как убедить граждан ходить в масках, а также соблюдать рекомендованную дистанцию.

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