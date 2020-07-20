Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Степные озера в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана закрыли на карантин, сообщили 19 июля на странице администрации района в Facebook.

Местные власти закрыли доступ к озерам Кобейтуз, Тениз, Курбет и Коржинколь, где наблюдается массовое скопление людей в выходные дни. Отмечается, что глава района провел рейд по соленым озерам района, которые пользуются популярностью в Казахстане.

Отметим, соленые озера в Ерейментауском районе находятся в 200 км от Нур-Султана. Эти места пользуются большой популярностью у жителей казахстанской столицы благодаря специфическому розовому оттенку воды.