Оренбург, , 08:48 — REGNUM В Оренбургской области на фоне снижения числа зарегистрированных ДТП и травмированных отмечен рост количества погибших в автоавариях людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД УМВД по региону.

За первое полугодие 2020 года на дорогах Оренбуржья зафиксировано 710 ДТП, в результате которых ранения получили 910 человек, погибли 97 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число аварий снизилось на 21,5%, раненых — на 23,3%, а число смертельных жертв выросло на 15,5%.

Из общего числа ДТП почти половина приходится на столкновение транспортных средств. По данным Госавтоинспекции, на 10% увеличилось число ДТП, совершенных по вине водителей с опытом управления транспортом до двух лет. Из-за неопытных водителей произошло 55 аварий, в которых погибли четыре человека и 76 получили травмы (рост 33,3 и 2,7% соответственно).

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