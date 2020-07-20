Барнаул, , 08:47 — REGNUM Установившаяся на Алтае аномальная жара не повлияла на снижение статистики по коронавирусу. Зато не открытые из-за карантинных мероприятий пляжи уже привели к десяткам несчастных случаев на воде. Вероятно, руководствуясь меньшим из зол, по итогам технического обследования в регионе допустили к эксплуатации 43 пляжа.

Алтайский край. Проерка технического состояния пляжей МЧС

Как следует из официального сообщения ГУ МЧС по Алтайскому краю, в частности, разрешена работа пляжей в городе-курорте Яровое и излюбленного места барнаульцев — пляжа «Водный мир». Туристы смогут посетить пляжи на базе отдыха «Здравница АЯ» и в турзоне «Бирюзовая Катунь», а также десятки других.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальная жара в Алтайском крае привела не только к десяткам природных пожаров. В местах, не предназначенных для купания, с начала пляжного сезона утонули 40 человек, более 10 из них — дети.

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