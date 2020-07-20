Уфа, , 08:39 — REGNUM 41 носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 20 июля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве.

По его словам, в регионе всего зафиксировано 6348 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 4634 (11 человек за минувшие 24 часа). Распространенность составляет 156 человек на 100 тысяч населения, а темп прироста — 0,7.

Максим Забелин также отметил, что 226 пациентов получают лечение в больницах. Из них 80 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 113 человек — в состоянии средней тяжести, у 33 пациентов зафиксировано тяжелое состояние, в том числе восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому продолжают лечение 1467 граждан. За минувшие сутки не зафиксировано летальных исходов.

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