Бразилиа, , 08:38 — REGNUM За минувшие сутки в Бразилии было выявлено 23 529 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июля сообщает бразильский минздрав.

По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 098 389.

Также указывается, что за истекшие 24 часа в Бразилии от COVID-19 скончались 716 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 79 488.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 1 371 229 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Мексики было выявлено свыше пяти тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.