Благовещенск, , 08:33 — REGNUM В Амурской области в понедельник, 20 июля, состоялись ЕГЭ по иностранным языкам и биологии. Экзамены прошли в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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ЕГЭ по английскому языку в Амурской области сдал 391 выпускник. Шесть человек сдавали экзамен по китайскому языку и по одному человеку выбрали для сдачи французский и немецкий языки. В ЕГЭ по биологии приняли участие 611 выпускников.

Для проведения ЕГЭ были задействованы 44 пункта.

Результаты экзамена станут известны не позднее 2 августа. А 22 и 23 июля выпускники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае по результатам проверки ЕГЭ по русскому языку, среди сдававших его в первый день проведения, 16 выпускников набрали 100 баллов.