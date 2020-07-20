Пермь, , 08:32 — REGNUM В пермской городской агломерации к 1 сентября между Пермью и Краснокамском начнут курсировать «Ласточки». Планируется запустить сначала десять современных электропоездов, увеличив их число в 2023 году до 30. Об этом заявил начальник СвЖД Иван Колесников, сообщает пресс-службе администрации Прикамья.

Глава СвЖД отметил, что проект по запуску «Ласточек» по маршруту Пермь-Краснокамск уже на старте может составить конкуренцию альтернативным видам транспорта на рынке пригородных перевозок по всем ключевым факторам, таким как скорость, цена, комфорт, безопасность.

По словам Колесникова, идет разработка новых маршрутов. Запуск новых скоростных поездов увеличит пассажиропоток. «Прогнозируемая частота курсирования поездов в пермской агломерации с протяженностью 80 км позволит на отдельных участках создать аналог наземного метро по примеру технологии, реализованной на Московском центральном кольце. А развитие пригородных перевозок в Пермском крае, в целом, позволит увеличить пассажиропоток в долгосрочной перспективе в два раза, до 15 млн человек в год», — подчеркнул Иван Колесников.

Напомним, 17 июля Пермь посетил министр транспорт Евгений Дитрих. Он положительно оценил планы по развитию пассажирских железнодорожных перевозок и указал на необходимость обустройства современных высоких платформ при запуске новых маршрутов. «Это и ускорение посадки и высадки пассажиров, и повышение безопасности», — сказал глава Минтранса.

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