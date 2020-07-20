Омск, , 08:31 — REGNUM Жителей Омской области предупредили о непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 20 июля и ночью 21 июля местами по Омской области ожидается дождь, местами сильный, гроза.

Возможен град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра от 18 до 23 м/с.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

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Как сообщало ИА REGNUM, непогода бушевала вечером 19 июля в Перми.

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