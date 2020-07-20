Кейптаун, , 08:36 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics поставила в ЮАР 10 тыс. наборов для диагностики коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей дочернего предприятия компании.

По их словам, наборы были переданы Южноафриканскому совету медицинских исследований (SAMRC) по случаю Международного дня Нельсона Манделы.

Известно, что ранее совместно с телекоммуникационной компанией ЮАР Telkom Samsung Electronics пожертвовала жителям страны 1500 мобильных телефонов, для мониторинга и определения круга лиц, с кем контактировали заражённые.

В настоящее время в ЮАР подтверждено 364 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 5 тыс. человек.

Международный день Нельсона Манделы ежегодно отмечается 18 июля в день рождения одного из самых известных борцов с расовой дискриминацией в Южной Африке, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 2009 года в знак признания вклада южноафриканского лидера в дело мира и борьбы за свободу.