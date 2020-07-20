Ставрополь, , 08:41 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с подтвержденным COVID-19 на Ставрополье к утру 20 июля выросло до 130. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано два летальных исхода, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Всего на Ставрополье к настоящему времени выявлено 6990 случаев заражения коронавирусом нового типа, 101 носитель инфекции выявлен за минувшие сутки. Выздоровел в крае 4481 пациент с COVID-19 (+12 за сутки), или 64,1% от общего числа заразившихся.

Отметим, что Ставропольский край все еще находится на первом этапе снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Последние пять дней в регионе ежедневно фиксируется более 100 случаев заражения, а случаи летального исхода с начала текущего месяца не были отмечены лишь 3 и 14 июля.