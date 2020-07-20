Нант, Франция, , 08:26 — REGNUM Как стало известно от прокурора, 39-летний мужчина, который был взят под стражу в субботу, 18 июля 2020 года, в ходе расследования пожара в соборе Нанта, был освобожден, сообщает Le Figaro.

«Я подтверждаю освобождение волонтера, работающего в епархии, без какого-либо судебного преследования», — заявил прокурор города Нант.

«Любая интерпретация, которая может вовлечь этого человека в совершение фактов, является преждевременной и поспешной», — предупредил прокурор.

Напомним, следствие по делу о «поджоге» было возбуждено прокуратурой Нанта, в частности, потому что возникают вопросы о происхождении пожара в соборе святых Петра и Павла после того, как внутри собора обнаружили «три отдельные точки возгорания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержанным был 39-летний мужчина из числа мигрантов, который работал в соборе в качестве добровольца и должен был запереть здание собора на ключ 18 июля, в день пожара.

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