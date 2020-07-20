Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии (парламента) Александр Лоншаков скончался после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщили 20 июля в пресс-службе парламента Бурятии.

«Это действительно невосполнимая утрата, ушел настоящий товарищ, опытный депутат, добрый и чуткий человек, пользовавшийся искренним уважением и авторитетом коллег», — говорится в сообщении. Подобности ДТП не раскрываются.

Александр Лоншаков родился в Курумканском районе Бурятии в 1970 году. В 1996—2004 годах работал заместителем начальника Курумканского дорожно-строительного участка объединения «Бурятавтодор». Депутатом парламента Бурятии избран в 2015 году.

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