Москва, , 08:28 — REGNUM В понедельник, 20 июля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха от +20 до + 22 °C. Об этом 20 июля сообщает Гидрометцентр РФ.

Также указывается, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы которого при грозе составят до 17 м/с.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде южных российских регионов на текущей неделе ожидается температура воздуха до +40 °С.