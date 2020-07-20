Найроби, , 08:26 — REGNUM Чарльз Букеко, известный под псевдонимом Папа Ширандула, скончался в больнице Карен. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя семьи покойного.

Ричард Экхалие заявил, что известный в Кении актер и шоумен скончался 18 июля. Он сообщил, что Букеко скончался во время оформления документов на госпитализацию. В больницу его привезла жена, после того, как он почувствовал себя нехорошо двумя днями ранее.

По информации репортеров, Папа Ширандула обрел популярность благодаря телесериалу, который показывают по местному телеканалу Citizen TV. В 2010 году он получил награду Tuzo la Kalsha Award как лучший актер на телевидении, а в 2012 году снялся в фильме «Капитан Накары». Также Папа Ширандула известным многим жителям Кении по рекламным роликам, в которых он регулярно снимался.