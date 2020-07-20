Москва, , 08:21 — REGNUM В ряде южных российских регионов на текущей неделе ожидается температура воздуха до +40 °С. Об этом 20 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил синоптик, в России в начале нынешней недели будет несколько регионов с очень жаркой погодой.

«В Астраханской области, на Ставрополье, в Ингушетии, Чеченской Республике от +40 до +42 °С. В Северной Осетии — до +38 °С», — уточнил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Роман Вильфанд рассказал, что оставшаяся часть лета в России будет жаркой, однако в то же время будут отмечаться перепады жаркой погоды с прохладной.