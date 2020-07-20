Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Полиция Казахстана задержала с начала июля 138 медицинских работников за незаконную продажу лекарственных препаратов. Об этом 20 июля заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Министр встретился с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Тургумбаев сообщил, что с 5 июля из незаконного оборота изъято 65 тыс упаковок лекарств, 500 тыс. медицинских масок и 36 тыс. медицинских изделий.

Глава МВД добавил, что полиция пресекла 348 фактов незаконной реализации лекарств — в полицию доставлены 248 человек, в том числе 138 медицинских работников.

Отметим, по состоянию на 20 июля в Казахстане выявили 71 838 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 43 401 человек, скончались 375 пациентов.

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