Париж, , 08:14 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, 55% жителей страны довольны назначением Жана Кастекса на пост премьер-министра, передает BFM TV.

По данным исследования, из этих 55%, что является точно таким же показателем, как и у его предшественника Эдуара Филиппа в мае 2017 года, 3% «очень довольны» новым главой правительства, а 52% говорят, что «весьма довольны», 40% опрошенных недовольны, а 5% не высказали своего мнения.

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона остается стабильной. 37% жителей Франции говорят, что довольны политикой главы государства. Рейтинг президента снизился на один пункт по сравнению с июнем 2020 года. 63% опрошенных заявили, что «недовольны» политикой президента.

Эммануэль Макрон, однако, добивается большего успеха, чем его предшественники, поскольку на той же стадии политикой Франсуа Олланда были довольны лишь 22%, а политикой Николя Саркози — 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июля 2020 года, ношение защитной маски становится обязательным в закрытых общественных местах во Франции.

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