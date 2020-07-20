Москва, , 08:06 — REGNUM Четыре основные причины выхода из строя аккумуляторных батарей (АКБ) раньше заявленного срока службы назвал эксперт издания «За рулем» Михаил Колодочкин.

По словам специалиста, нередко автовладельцы экономят на покупке АКБ точно также, как и на заправке топливом. Как отметил Колодочкин, при этом они не задумываются «о причинах щедрости продавца».

Еще одна причина — это выбор АКБ не той системы. Опять все дело в том, что вместо того, чтобы приобретать для машин с системами «Старт/стоп» специально разработанные аккумуляторы по технологии AGM, автовладельцы ради экономии покупают стандартные АКБ. Последние выходят из строя очень быстро, добавил Колодочкин.

Нередко аккумуляторы «умирают» раньше из-за резких перепадов температуры. Специалист советуют чаще проверять состояние АКБ в жаркое или холодное время.

«Сегодня найти аккумулятор для любой машины не представляет труда. Однако некоторые ухитряются купить батарею, не подходящую не только по типу или электрическим параметрам, но даже по размерам», — сказал Колодочкин.

Он подчеркнул, что неподходящие по размеру аккумуляторы из-за того, что их нельзя закрепить должным образом, могут растрястись в пути, что также приведет к их преждевременному выходу из строя.

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