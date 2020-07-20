Пекин, , 08:05 — REGNUM Число выявленных в Китае за истекшие сутки новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 35. Об этом 20 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в данное число входит 22 активных случая и 13 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, и уточняется, что 17 из активных случаев являются локальными (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе) и ещё пять — ввозными.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Китае на данный момент стало составлять 83 682.

При этом суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране не изменилось за прошедшие сутки и по-прежнему составляет 4634 при 78 799 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Германии было выявлено 249 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.