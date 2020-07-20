Пермь, , 08:02 — REGNUM В Перми вечером 19 июля бушевало ненастье. В столице региона прошли сильная гроза и ураган. В соцсетях пользователи делятся своими впечатлениями и фотографиями, на которых запечатлена молния.

В городе сильный ветер ломал деревья, у жителей возникали перебои с электричеством, мобильней связью. Пермяки дают разные характеристики прошедшей грозе, называя ее «силой природы», «мощным зрелищем». Иронизируя над своими страхами, некоторые пользователи признались, что спрятались от грозы в туалете, к некоторым из них присоединились домашние питомцы. «Зевс гневается», — оставил запись один из жителей Перми.

Стоит отметить, что ГУ МЧС по региону объявляло штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозировали в Перми около 21:00 по местному времени (19:00 мск) вероятность грозы с градом и сильным ливнем.