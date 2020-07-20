Владивосток, , 07:58 — REGNUM В Приморском крае по результатам проверки ЕГЭ по русскому языку, среди сдававших его в первый день проведения, 16 выпускников набрали 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Русский язык стал самым популярным экзаменом среди выпускников Приморья — на него заявились 8 667 человек. Для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции ЕГЭ проводили в два дня.

По результатам первого дня экзамена по русскому языку 16 человек справились с заданиями на «отлично». Это учащиеся школ Владивостока, Находки, Лазовского округа, Спасска-Дальнего, Уссурийска и ЗАТО Фокино. В 2019 году в Приморье на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку сдали 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.