Берлин, , 07:57 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 249 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 201 823.

Также указывается, что за этот же период в Германии от COVID-19 скончались два пациента и потому теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9086.

Кроме этого, уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились свыше 187 тысяч человек.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (49 775 заразившихся), Северный Рейн-Вестфалия (46 075) и Баден-Вюртемберг (36 342).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.