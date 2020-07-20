Найроби, , 07:54 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кении достигло рекордного уровня. За сутки в стране подтвердили 688 новых случаев заражения вирусом. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве в городе Эмбу.

По его словам, общее подтвержденное число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 12 750.

Кагве заявил, что за минувшие сутки было протестировано 4522 человека. В настоящее время столица страны, Найроби, лидирует по числу случаев заражения вирусом, в городе выявили 7298 заражений.

Министр также подчеркнул, что в правительстве разочарованы решением некоторых граждан не соблюдать введенные меры предосторожности, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

«Болезнь уже здесь. Мы должны инвестировать в борьбу с ней. Берите личную ответственность за защиту своих детей, родителей и друзей. Если вы спасете меня, я смогу спасти вас», — отметил Кагве.