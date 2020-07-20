Омск, , 07:50 — REGNUM Системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях проверят в Омской области, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

22 июля с 10:00 до 10:05 по местному времени в Омской области запустят электросирены с серией речевых сообщений: «Внимание! Проверка системы оповещения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий объявило о комплексной проверке всех существующих в России систем оповещения граждан.

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