Чита, , 07:44 — REGNUM Забайкалье начало справляться со взрывным распространением SARS-CoV-2 в региона. Как сообщает сегодня, 20 июля, оперативный штаб региона, в действующих сейчас семи моностационарах сейчас свободно 53,7% коечного фонда.

«Этот факт и динамика заболеваемости даёт возможность постепенного перевода больниц из режима моностационаров в обычный режим. При благоприятном исходе к 1 сентября в крае может практически не остаться моностационаров», — поясняют в оперштабе.

Как уже сообщало, ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. На 20 июля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 3952 человек (20 за последние сутки). Из них 3155 (18 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Также отмечалось, что в крае могут начать исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

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