Владивосток, , 07:39 — REGNUM Власти Приморья приняли решение перенести Международный Тихоокеанский театральный фестиваль на год.

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко и народный артист РФ Евгений Миронов в точке стыка трёх границ — России, Китая и Северной Кореи записали видеообращение.

«Где как не здесь открывать Международный Тихоокеанский фестиваль, когда это точка соединения абсолютно различных культур», — сказал Евгений Миронов.

Фестиваль должен был впервые состояться во Владивостоке предстоящей осенью, но из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение перенести его на год.

«Уверен, что фестиваль станет ярким культурным событием, как для наших ценителей сценического мастерства, так и для соседей из стран АТР», — написал на своей странице в Instagram Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье проверена деятельности 27 предприятий, оказывающих населению услуги гостеприимства. На некоторых из баз отдыха выявлены нарушения мер санитарной безопасности. В Хасанском районе два предприятия получили предписания на закрытие.