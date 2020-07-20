Токио, , 07:37 — REGNUM Жителей японского острова Окинава, которые работают недалеко от военной базы США, начали проверять на наличие коронавируса нового типа, передает телеканал NHK.

Сообщается, что уже тесты на коронавирус сдали около 200 человек в городе Кин. По данным телеканала, эти люди работали в службе такси или в ночных заведениях и барах города. Местные власти не исключают, что американские военнослужащие могли посещать эти заведения, что могло привести к дальнейшему распространению инфекции.

Ожидается, что результаты анализов станут известны к 21 июля. Также власти префектуры Окинава намерены проверить на SARS-CoV-2 местных жителей, которые контактировали с американскими военными.

Как сообщало ИА REGNUMм, ранее на военных базах США «Футэмма» и «Кэмп-Хансен» на японском острове Окинава были выявлены вспышки коронавирусной инфекции. По данным на 15 июля, общее число зараженных американских военнослужащих достигло 136 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На военных базах США в Японии выявлены новые инфицированные коронавирусом