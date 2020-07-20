Оренбург, , 07:33 — REGNUM В Оренбургской области в первом полугодии 2020 года на фоне общего роста преступности (на 3,3%) число преступлений коррупционной направленности сократилось на 14%, сообщает областная прокуратура.

В общей структуре преступности доля коррупционных преступлений занимает 2% (первое полугодие 2019 года — 2,4%). В январе-июне выявлено 283 преступления (для сравнения: за первое полугодие 2019 года — 329 фактов).

В надзорном ведомстве обратили внимание на значительное изменение структуры коррупционной преступности. По сравнению с 2019 годом в три раза выросла доля мошенничеств (с 13,7% до 41%), доля взяточничеств — напротив сократилась (с 57,7% до 42%).

Читайте развитие сюжета: Средняя сумма полученной взятки в Оренбуржье выросла почти в 32 раза