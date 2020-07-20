Красноярск, , 07:33 — REGNUM По всей России 20 июля проходит единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и иностранным языкам (письменная часть). Как сообщили ИА REGNUM в минобразования Красноярского края, в регионе открылось 110 пунктов проведения экзамена, в том числе 30 — в труднодоступных территориях.

Биологию в Красноярском крае выбрали 2844 человека, иностранные языки — 1362 человека. В том числе один человек сдаёт ЕГЭ по испанскому языку.

В министерстве подчеркнули, что распечатка контрольных измерительных материалов прошла без технологических сбоев. Экзамены стартовали вовремя.

Результаты по указанным предметам станут известны не позднее 2 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное число выпускников, которые по итогам первого этапа сдачи ЕГЭ набрали 100 баллов, зарегистрировано в Бурятии.

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