Чита, , 07:33 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 20 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 3952 человек (20 за последние сутки). Из них 3155 (18 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

«Всего летальных случаев от вируса зарегистрировано 47, новых смертей нет. Коэффициент распространения инфекции в Забайкалье снизился до минимального за все время — 0,6», — поясняют в оперштабе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, единственным районом Забайкалья, где ещё не регистрировалось ни одного случая новой коронавирусной инфекции, остаётся Калганский. В рамках второго этапа снятия ограничений в Забайкалье разрешили работать домам отдыха, паркам.

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