Пекин, , 07:17 — REGNUM Более 500 недвижимых объектов культурного наследия было повреждено в связи с недавними наводнениями на юге Китая, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной администрации культурного наследия КНР, в регионе вдоль реки Янцзы наблюдаются самые серьезные повреждения объектов культурного наследия. По словам заместителя главы администрации Сун Синьчао, многие древние мосты, городские стены и здания были уничтожены.

По словам Суна, администрация выделила 3,5 млн юаней (около $500 тыс.) пострадавшим районам для спасения оставшихся объектов, призвав местные власти и ответственные ведомства, а также представителей общественности подключиться к работе.