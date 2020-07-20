Мехико, , 07:16 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 5311 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 344 224. Также за сутки до 39 тысяч выросло число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом. С начала пандемии в Мексике уже выздоровели 217 тысяч пациентов, их выписали из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мексики не исключают, что реальное число зараженных SARS-CoV-2 в стране может значительно превышать официальные данные. Также отметим, что 14 июля Мексика и США договорились о продлении запрета на пересечение границы между государствами еще на 30 дней из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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