Оренбург, , 07:11 — REGNUM В Оренбурге с 19 июля введен карантин в третьем подъезде жилого дома № 124/1 по ул. Комсомольской, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Проведение дезинфекции в подъезде многоэтажного жилого дома Пресс-служба администрации Оренбурга

Ограничительная мера объявлена в связи в ухудшением эпидобстановки, связанным с выявленными случаями заражения коронавирусом. Карантин продлится до 1 августа.

Сотрудники специализированной организации продезинфицировали подъезд. Жильцам обещали обеспечить доставку товаров первой необходимости.

Напомним, на 19 июля в регионе выявлено 5586 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 34 пациента. В стационарах лечение получает 801 человек: 58 пациентов — в тяжелом состоянии.

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