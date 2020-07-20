Шанхай, Китай, , 07:08 — REGNUM Таможня Шанхая раскрыли три банды контрабандистов нефтепродуктов, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

По данным Главного управления таможни КНР, всего был арестован 51 подозреваемый, у которых было изъято 2000 тонн нефтепродуктов. Банда перегружало контрабандную продукцию из иностранных судов в открытом море, а затем незаконно ввозила в страну, ожидая возможности продать нефтепродукты в регионе Дельты Янцзы.

Предварительное расследование показало, что бандиты перевезли 160 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 1,2 млрд юаней (около $171 млн). Расследование продолжается.